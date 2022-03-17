Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

17.03.2022 14:29
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Konya Valiliği koordinasyonunda uygulamaya konulan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı" kapsamında düzenlenen izleme ve değerlendirme komisyon toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapıldı.

Konya Valiliği koordinasyonunda uygulamaya konulan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı" kapsamında düzenlenen izleme ve değerlendirme komisyon toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapıldı.

Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanması için hazırlanan eğitim planlarının değerlendirildiği toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerileri ele alındı. Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddet alanından yapılan çalışmalar, alınan kararlar ve ilgili kamu kurum ve kuruşların görev ve sorumlulukları ile ilgili sunum yapıldı. Valilik toplantı salonunda düzenlen toplantıda Vali Özkan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda vaka bazlı değerlendirmelerin yapılması ve hayat hakkının korunması için etkin ve önleyici tedbirlerin ilgili kurumlarca alınması yönünde talimatlar verdi. Toplantı, Vali Özkan ve katılımcıların istişare ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Eylem Planlarının izlenmesi ile ilave tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra; Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kurum müdürleri ve kurul üyeleri katıldı. - KONYA

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

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Vahdettin Özkan, Konya Valiliği, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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