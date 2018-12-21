Kadınhanı'nda Halkla Buluşma Günleri
3 saat önce
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, halkla buluşma günleri sürüyor.
Konya
'nın Kadınhanı
ilçesinde, halkla buluşma günleri sürüyor.
Her hafta cuma günü farklı bir mahallede gerçekleşen buluşma programının sonuncusu Hacımehmetli Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
Kadınhanı Kaymakamı Osman Güven
etkinlik kapsamında ilçe sakinleriyle buluştu.
Kaymakam Güven, kılınan cuma namazı sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:01 Kaynak: AA
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