Kadının elindeki cep telefonunu çaldı, satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

ADANA'da, kaldırımda duran Aslıhan B.'nin elindeki cep telefonunu alarak kaçan ve satmaya çalıştığı sırada dükkan sahibinin şüphesi üzerine iş yerinde tuttuğu Muhammed Irk, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilk iş günü olduğu öğrenilen Aslıhan B. (26), kaldırımda telefonla uğraştığı sırada bir kişi arkasından yaklaşarak elindeki telefonu alarak, kaçmaya başladı. Aslıhan B. çevredekilerden yardım istedi ancak şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma yaptı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen Muhammed Irk (18) olduğunu belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Irk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.