Kadının temsil mücadelesinin başlangıcı: Muhtar seçilme hakkının yıl dönümü
15 dakika önce
Kadın muhtarların sayısı son yerel seçimlerde artsa da yine de beklenen düzeye ulaşılmış değil.
Kadınlara köy ihtiyar heyetlerine ve muhtarlığa seçme ile seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümünde, kadının yerel topluluklar üzerindeki destekleyici rolü bir kez daha vurgulanıyor. Seçilme hakkının kazanıldığı 26 Ekim, kadınların karar alma mekanizmalarında temsili için bir milat.
Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı, 2 Kasım 1933'te Aydın Güre İlçesi'nin Demircidere köyünde yapılan seçimlerde Gül Esin Aydın oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:44
AK Partili Milletvekili, kadın belediye başkanını ittirdi; sosyal medyada gündem oldu Polisten, semt pazarında artan hırsızlık olaylarına "Mutlu Pazar" operasyonu: 7 gözaltı Özlem Çerçioğlu'nu ittiren AK Partili vekil, kendisini savundu: Omuz atmadım, kendileri yer verdi İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim