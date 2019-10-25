Son Dakika Haberleri: Kadının temsil mücadelesinin başlangıcı: Muhtar seçilme hakkının yıl dönümü
Son Dakika Dünya Kadının temsil mücadelesinin başlangıcı: Muhtar seçilme hakkının yıl dönümü

Kadının temsil mücadelesinin başlangıcı: Muhtar seçilme hakkının yıl dönümü

15 dakika önce

Kadın muhtarların sayısı son yerel seçimlerde artsa da yine de beklenen düzeye ulaşılmış değil.

Kadının temsil mücadelesinin başlangıcı: Muhtar seçilme hakkının yıl dönümü, System.String[]

Kadınlara köy ihtiyar heyetlerine ve muhtarlığa seçme ile seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümünde, kadının yerel topluluklar üzerindeki destekleyici rolü bir kez daha vurgulanıyor. Seçilme hakkının kazanıldığı 26 Ekim, kadınların karar alma mekanizmalarında temsili için bir milat.


Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı, 2 Kasım 1933'te Aydın Güre İlçesi'nin Demircidere köyünde yapılan seçimlerde Gül Esin Aydın oldu.

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Aydın, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:44 
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