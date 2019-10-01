Son Dakika Haberleri: Kadınlar 3 bin metre su engellide Chepkoech altın madalya kazandı
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Kadınlar 3 bin metre su engellide Chepkoech altın madalya kazandı

42 dakika önce

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde, 6 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar 3 bin metre su engellide Chepkoech altın madalya kazandı, System.String[]

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde, 6 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.


Kadınlar 3 bin metre su engellide, Kenyalı sporcu Beatrice Chepkoech, 8.57.84'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak adını zirveye yazdırdı.


Rusya'nın cezası nedeniyle bağımsız sporcu olarak şampiyonada mücadele eden Mariya Lasitskene, kadınlar yüksek atlamada 2.04 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.


Erkekler gülle atmada, İsveçli Daniel Stahl, 67.59'luk dereceyle altın madalyanın sahibi oldu.


Erkekler 5 bin metrede 12.58.85'lik zamanıyla sezonun en iyi derecesini yakalayan Etiyopyalı Muktar Edris, kürsünün zirvesine çıktı.


Kadınlar 800 metrede Ugandalı Halimah Nakaayi, 1.58.04'lük süresiyle rakiplerini geride bırakarak, bu mesafede ülkesine ilk defa altın madalya kazandırmayı başardı.


Milli atlet Yasmani Copello Escobar'ın da boy gösterdiği ve 6. olduğu günün son finalinde, erkekler 400 metre engellide Norveçli Karsten


Warholm, 47.42'lik derecesiyle üst üste 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Katar, Doha, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:26 
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