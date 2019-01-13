Salon: Antakya
Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Mesut Öztürk Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Paris
6, İlsu Darıcıoğlu 4, Snytsina 6, Cansu Köksal
13, Williams
9, Hülya Çoklar, Gizem Başaran, Merve Aydın
7, Gajic 15 Mersin
Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Burcu Çiğil 4, Melis Talay 4, Petronyte 18, Anderson, Cado 14, Deniz Aygül, Walker 16
1. Periyot: 18-18
Devre: 29-27
3.Periyot: 49-45
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 64-60 mağlup etti.