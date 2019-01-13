Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Mesut ÖztürkHatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 6, İlsu Darıcıoğlu 4, Snytsina 6, Cansu Köksal 13, Williams 9, Hülya Çoklar, Gizem Başaran, Merve Aydın 7, Gajic 15Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Burcu Çiğil 4, Melis Talay...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Antakya

Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Mesut Öztürk

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 6, İlsu Darıcıoğlu 4, Snytsina 6, Cansu Köksal 13, Williams 9, Hülya Çoklar, Gizem Başaran, Merve Aydın 7, Gajic 15

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Burcu Çiğil 4, Melis Talay 4, Petronyte 18, Anderson, Cado 14, Deniz Aygül, Walker 16

1. Periyot: 18-18

Devre: 29-27

3.Periyot: 49-45

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 64-60 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:45 Kaynak: AA

Williams, Cansu Köksal, Paris, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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