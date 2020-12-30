Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72 - Son Dakika

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72

30.12.2020 17:09
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İzmit Belediyespor, evinde Bellona Kayseri Basketbol'u 84-72 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İzmit Belediyespor, evinde Bellona Kayseri Basketbol'u 84-72 mağlup etti.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, Seda Esen xx

İzmit Belediyespor: Gülşah Duman x 3, Kübra Erat xx 12, Egle Siksnuite xxx 20, Erica K Wheeler xxx 19, Clarisa Cristina Dos Santos xx 9, İpek Garip x, Miray Şahin x, Tuana Azra Met x, Elif Emirtekin x 4, Saadet Aysu Keskin x, İnci Güçlü x 3, Milica Jovanovic xx 14

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan xx 9, Ayşegül Günay Aladağ x 1, Kalani Chanel Brown xxx 22, Esra Ural Topuz x 2, Tyasha Pearl Desiree Harris xxx 26, Sevgi Tonguç xx 7, Zeynep Öykü Kalbisadge x, Gülse Uğur x, Mikiah Kurdijah Cheryl Harrigan x 5

Başantrenör: Ayhan Avcı

1. Periyot: 21-19 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 41-34 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 60-58 (İzmit Belediyespor lehine)

(Gönül Efe/İHA)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket: 72 - Son Dakika Spor


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