Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 Bellona Kayseri Basket: 72 - Son Dakika

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 Bellona Kayseri Basket: 72

31.12.2020 00:58
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 Bellona Kayseri Basket: 72, System.String[]

72 mağlup etti.

72 mağlup etti.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, Seda Esen xx

İzmit Belediyespor: Gülşah Duman x 3, Kübra Erat xx 12, Egle Siksnuite xxx 20, Erica K Wheeler xxx 19, Clarisa Cristina Dos Santos xx 9, İpek Garip x, Miray Şahin x, Tuana Azra Met x, Elif Emirtekin x 4, Saadet Aysu Keskin x, İnci Güçlü x 3, Milica Jovanovic xx 14

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan xx 9, Ayşegül Günay Aladağ x 1, Kalani Chanel Brown xxx 22, Esra Ural Topuz x 2, Tyasha Pearl Desiree Harris xxx 26, Sevgi Tonguç xx 7, Zeynep Öykü Kalbisadge x, Gülse Uğur x, Mikiah Kurdijah Cheryl Harrigan x 5

Başantrenör: Ayhan Avcı

1. Periyot: 21-19 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 41-34 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 60-58 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ

basketbol, Kayseri, Bellona, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 Bellona Kayseri Basket: 72 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti Fenerbahçe, Asvel'i 22 sayı farkla 81-59 mağlup etti Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma
Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu         
23:34
Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı         
22:50
Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor         
22:38
Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı         
22:07
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı         
17:05
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 01:07:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 Bellona Kayseri Basket: 72 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei