Kadınlar raylı sistem üretiminde başarıyla görev alıyor - Son Dakika
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Kadınlar raylı sistem üretiminde başarıyla görev alıyor

08.03.2022 10:28
Kadınlar raylı sistem üretiminde başarıyla görev alıyor

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğündeki 146 kadın personel, yerli ve milli raylı sistemlerin üretiminde görev alıyor.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğündeki 146 kadın personel, yerli ve milli raylı sistemlerin üretiminde görev alıyor.

TÜRASAŞ'ta çeşitli Ar-Ge projeleri, milli lokomotif, dizel tren setleri, milli yük vagonu, çeşitli tipte dizel motor ve cer motorları üretim projeleri hayata geçiriliyor.

Tesiste çalışan 146'sı kadın, 1600 personel, Yüksek Hızlı Tren (YHT) başta olmak üzere hafif raylı sistem araçları sektöründe metro, tramvay, banliyö tasarımı ve imalatında çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğünde atölye amiri olarak görev yapan makine mühendisi Vecibe Önal, AA muhabirine 12 yıldır kurumda çalıştığını belirterek, heyecanlı ve güzel bir emeğin içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ağır sanayi iş kolunda kadın olarak görev yaptığını ifade eden Önal, şunları söyledi:

"Bir bütün halinde çalışınca, emeğinizin karşılığını güzel projeler ortaya çıkınca alıyorsunuz. Bu tür işler bizleri motive ediyor. Erkek, kadın personel ayrımı yapmadan vatanımıza ve milletimize hizmet ediyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Kadın, üretimin enerjisidir. Burada da her halimizle kendimizi ispat ediyoruz. Yerli ve milli imkanlarla yapılan çok sayıda projede yer almak tarifi imkansız, farklı bir duygu."

İşletmenin arşiv bölümünde çalışan Nihal Serbest de 7 yıldır TÜRASAŞ'da görev yaptığını, hazırlanan hemen hemen her projenin içinde bulunduğunu kaydetti.

İşe başladığı dönemde biraz zorluk yaşadığını ancak bu durumun zamanla ortadan kalktığını aktaran Serbest, "Gurur verici bir iş yerinde çalışıyorum. Erkek, kadın ayrımına kesinlikle karşıyım. Bir kadın da her şeyi başarabilir. Kadının gücü ağır sanayide neden olmasın?" diye konuştu.

Kadınlar raylı sistem üretiminde başarıyla görev alıyor
Kadınlar raylı sistem üretiminde başarıyla görev alıyor
Kadınlar raylı sistem üretiminde başarıyla görev alıyor
Kadınlar raylı sistem üretiminde başarıyla görev alıyor

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Araştırma Geliştirme, Eskişehir, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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