Kadınlar Türkiye Kupası'nda Beşiktaş yarı finale yükseldi - Son Dakika

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş , OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Küçük Ronaldo için yaptığı teklif reddedildi