Kadınlar Türkiye Kupası'nda Beşiktaş yarı finale yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar Türkiye Kupası'nda Beşiktaş yarı finale yükseldi - Son Dakika

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Beşiktaş yarı finale yükseldi

17 dakika önce

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Beşiktaş yarı finale yükseldi, System.String[]

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Turgut Işık xx, Murat Ciner xx, Halil Erkoç xx

OGM Ormanspor: Robinson xx 13, Paris xx 12, Naile Çırak xx, Ladin Özel xx, Nilay Kartal xx, Derya Bilgiç xx 23, Leedham xx 4, Damla Gezgin xx 2, Ogunbowale xx 14, Öykü Taşkın xx, Yeliz Doğan xx

Başantrenör: Alper Durur

Beşiktaş: Melek Uzunoğlu xx 0, Melisa Korkmaz xx 12, Bahar Çağlar xx 21, Yağmur Yıldız xx 0, Elif Bayram xx 0, Nisa Yalçın xx 2, Snytsina xx 14, Mddleton xx 6, Dilara Göçmen xx 0, Elif Emirtekin xx 19

Başantrenör: Cihat Barış Akgün

1. Periyot: 18-19 (Beşiktaş lehine)

Devre: 32-42 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 47-56 (Beşiktaş lehine)

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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