Ekonomi

Kadınlara Konut Satışında Rekor Artış

24.01.2026 11:24
2025'te Türkiye'de kadınlara satılan konut sayısı yüzde 19,1 artarak 616 bin 570 oldu.

Türkiye'de geçen yıl kadınlara satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 57,5 artarak 616 bin 570'e yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre ülke genelinde 2025'te 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı.

Veriler cinsiyet dikkate alınarak değerlendirildiğinde, kadınlara satılan konut sayısı, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,1 artarak 616 bin 570 oldu. Bu sayı, satılan toplam konutun yüzde 36,51'ini oluşturdu.

Kadınlara en fazla konut satışı İstanbul'da

Kadınların en fazla konut satın aldığı il 98 bin 428 ile İstanbul oldu. Bu ili 56 bin 460 ile Ankara, 38 bin 613 ile İzmir, 28 bin 22 ile Antalya, 22 bin 131 ile Bursa takip etti.

Kadınların en az ev satın aldıkları illere bakıldığında ilk sırada 186 ile Ardahan yer aldı. Bu ili sırasıyla 405 ile Bayburt, 504 ile Hakkari, 596 ile Gümüşhane izledi.

2016-2025 dönemi

Kadınlar, 2016'da 391 bin 334 konut alırken bu oran son 10 yılda yüzde 57,5 artışla 616 bin 570'e ulaştı. Son 10 yıllık istatistiklere bakıldığında ise kadınların konut satın almalarının dalgalı seyir izlediği görüldü. Kadınlara, 2016'da 391 bin 334, 2017'de 409 bin 453, 2018'de 421 bin 286, 2019'da 420 bin 276, 2020'de 483 bin 7, 2021'de 506 bin 495, 2022'de 484 bin 654, 2023'te 401 bin 933, 2024'te 517 bin 528 konut satışı yapıldığı görüldü.

Türkiye'de son 10 yılda yapılan toplam konut satışları ve konut alan kadınların sayısı şöyle:

YılTürkiye Toplamı Erkek Kadın
2016 1.341.453801.048391.334
20171.409.314837.928409.453
20181.375.398790.006421.286
20191.348.729775.653420.276
20201.499.316892.347483.007
20211.491.856819.730506.495
20221.485.622821.132484.654
20231.225.926690.438401.933
20241.478.025819.231517.528
20251.688.910930.984616.570

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

