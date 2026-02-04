Kadınlara Meslek Eğitimi ve Sosyalleşme İmkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kadınlara Meslek Eğitimi ve Sosyalleşme İmkanı

Kadınlara Meslek Eğitimi ve Sosyalleşme İmkanı
04.02.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de ADEM, kadınlara eğitim vererek yerel kalkınmaya katkı sağlıyor, sosyalleştiriyor.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Eski Kışla Mahallesi Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınlara sunduğu çok yönlü eğitimlerle yerel kalkınmaya destek oluyor.

Merkezde açılan kurslara katılan kadınlar, mesleki beceri kazanmanın yanı sıra psikososyal destek eğitimleriyle de sosyalleşme imkanı buluyor. Giyim Üretim Kursu'nda eğitim gören kursiyerler, ilk aşamada geri dönüşüm malzemeleriyle pratik yaparak tecrübe kazanıyor. Kesim, dikim ve ölçü alma tekniklerinde uzmanlaşan kadınlar, tecrübe kazandıktan sonra kurum tarafından sağlanan kumaşlarla kendileri ve çocukları için kıyafetler dikiyor.

Merkezin bir diğer ilgi odağı olan el sanatları kursunda ise "punch" nakış tekniği kullanılarak çanta, yastık, oyuncak ve dekoratif çiçekler üretiliyor. Kursiyerler, bu sayede hem modern teknikleri öğreniyor hem de estetik ürünler ortaya koyuyor. Usta öğretici Saynur Bingöl, merkezde yürütülen çalışmaların önemine değinerek, "İki kursumuzda toplam 30 kadınımız geri dönüşümle çok güzel ürünler üretiyor. Öğrencilerimiz meslek öğrenmenin yanı sıra aile bütçelerine maddi destek de sağlıyorlar. Kursların en güzel yanı ise kadınların sosyalleşmesi. Buradan eğitim alan kadınlar, ileride kendi iş yerlerini açabilecek donanıma ulaşıyorlar" dedi.

Kursun kendilerine yeni bir vizyon kattığını belirten kursiyerlerden Sevgi Sarıtaş, "4 aydır bu kursa geliyorum ve sıfırdan başlayarak her şeyi öğrendik. Atık malzemelerden ve kurumun bize sunduğu imkanlardan ürünler çıkarıyoruz. Gelecekte kendi iş yerimizi açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce farklı yerlerde eğitim aldığını belirten Pelin Önder ise merkezdeki aile ortamına vurgu yaparak, "Yüksekova'da el sanatları üzerine önemli işlemler yaptık. Punch tekniğiyle dekoratif ürünler ürettik. Buradaki eğitimlerden sonra isteyen her kadın kendi işini kurabilir. Bize bu desteği sunan ADEM yöneticilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlara Meslek Eğitimi ve Sosyalleşme İmkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:57:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kadınlara Meslek Eğitimi ve Sosyalleşme İmkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.