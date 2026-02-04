Kadınlara Meslek Eğitimi ve Sosyalleşme İmkanı

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Eski Kışla Mahallesi Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınlara sunduğu çok yönlü eğitimlerle yerel kalkınmaya destek oluyor.

Merkezde açılan kurslara katılan kadınlar, mesleki beceri kazanmanın yanı sıra psikososyal destek eğitimleriyle de sosyalleşme imkanı buluyor. Giyim Üretim Kursu'nda eğitim gören kursiyerler, ilk aşamada geri dönüşüm malzemeleriyle pratik yaparak tecrübe kazanıyor. Kesim, dikim ve ölçü alma tekniklerinde uzmanlaşan kadınlar, tecrübe kazandıktan sonra kurum tarafından sağlanan kumaşlarla kendileri ve çocukları için kıyafetler dikiyor.

Merkezin bir diğer ilgi odağı olan el sanatları kursunda ise "punch" nakış tekniği kullanılarak çanta, yastık, oyuncak ve dekoratif çiçekler üretiliyor. Kursiyerler, bu sayede hem modern teknikleri öğreniyor hem de estetik ürünler ortaya koyuyor. Usta öğretici Saynur Bingöl, merkezde yürütülen çalışmaların önemine değinerek, "İki kursumuzda toplam 30 kadınımız geri dönüşümle çok güzel ürünler üretiyor. Öğrencilerimiz meslek öğrenmenin yanı sıra aile bütçelerine maddi destek de sağlıyorlar. Kursların en güzel yanı ise kadınların sosyalleşmesi. Buradan eğitim alan kadınlar, ileride kendi iş yerlerini açabilecek donanıma ulaşıyorlar" dedi.

Kursun kendilerine yeni bir vizyon kattığını belirten kursiyerlerden Sevgi Sarıtaş, "4 aydır bu kursa geliyorum ve sıfırdan başlayarak her şeyi öğrendik. Atık malzemelerden ve kurumun bize sunduğu imkanlardan ürünler çıkarıyoruz. Gelecekte kendi iş yerimizi açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce farklı yerlerde eğitim aldığını belirten Pelin Önder ise merkezdeki aile ortamına vurgu yaparak, "Yüksekova'da el sanatları üzerine önemli işlemler yaptık. Punch tekniğiyle dekoratif ürünler ürettik. Buradaki eğitimlerden sonra isteyen her kadın kendi işini kurabilir. Bize bu desteği sunan ADEM yöneticilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ