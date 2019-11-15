Son Dakika Haberleri: Kadınlara 'stres ve öfke kontrolü' semineri
Son Dakika Güncel Kadınlara 'stres ve öfke kontrolü' semineri - Son Dakika

Kadınlara 'stres ve öfke kontrolü' semineri

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi Psikologu Hilal Koç tarafından kadın kursiyerlere "Stres, Duyguları Anlama ve Öfke Kontrolü Yönetimi" konulu seminer verildi.

Kadınlara 'stres ve öfke kontrolü' semineri, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi Psikologu Hilal Koç tarafından kadın kursiyerlere "Stres, Duyguları Anlama ve Öfke Kontrolü Yönetimi" konulu seminer verildi.


Adilcevaz kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde verilen seminere çok sayıda kadın kursiyer katıldı. Seminerde Adilcevaz Belediyesi Psikologu Hilal Koç tarafından "Stres, Duyguları Anlama ve Öfke Kontrolü Yönetimi" konusunda sunum ve bilgilendirmeler yapıldı. Psikolog Hilal Koç, stresin sebep olduğu fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar, öfke patlamaları, fazla ve çabuk öfkelenme nedenleri, stres ve öfkeyi kalıcı kılan nedenler, öfkenin vücuda etkileri, öfke ve stres ile mücadele etme yolları hakkında bilgiler verdi.


Seminerde kısa bir konuşma yapan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, "İlçemizin değerli hanımları için açmış olduğumuz bu mekanda gün geçtikçe daha güzel çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Burada kurslara katılan hanımların gelişimlerine yönelik olarak belediyemiz bünyesindeki psikolog personelimiz tarafından eğitim verilecek. Belediye olarak bundan böyle hanımlarımızın sosyalleşmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Psikolog personelimiz her hafta çarşamba günleri bayanlarla özel görüşmeler yaparak onlara yardımcı olmayı hedeflemektedir" dedi. - BİTLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
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