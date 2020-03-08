Kadınlardan 8 Mart yürüyüşü - Son Dakika

Balıkesir'de birçok sivil toplum kuruluşu, dernek ve siyasi parti üyelerinin oluşturduğu Balıkesir Kadın Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Kadına yönelik şiddetin sona ermesi dile getirilen yürüyüş ve basın açıklamasında Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların hak ettiği yerde olmadığı belirtildi.



Balıkesir Kadın Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı. Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi önünden Ali Hikmet Paşa Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşte kadınlar sloganlar attı. Kadın Platformu adına yapılan basın açıklamasında ise kadına yönelik şiddetin son bulması istendi.



"Kadınlar toplumun her yerinde olmalı"



Balıkesir Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan İnci Aydoğan Aydı kadınların daha iyi yaşam hakkı elde etmesi gerektiğini söyledi. Aydı, "Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız ne yazık ki aynı oranda eğitim, istihdam olanaklarına sahip olmamakta; yönetim mekanizmalarında, siyasal yaşamda ve karar alma organlarında temsil edilmemektedirler. Eşit işe eşit ücret sağlanmalı. İş yerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılmalı. Şiddet, ayrımcılık, mobbingin gerçekleştiği durumlarda etkili bir soruşturma mekanizması kurulmalı ve caydırıcı cezalar tanımlanmalı. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadınlardan yana imza atılan uluslararası sözleşmelerin gereklikleri yerine getirilmelidir. Doğum izinleri arttırılmalı.8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalı" diye konuştu. - BALIKESİR