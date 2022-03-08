KADINLARDAN 'FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ' - 2 - Son Dakika
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KADINLARDAN 'FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ' - 2

08.03.2022 23:51

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde binlerce kadın, bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü' için Beyoğlu'nda bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde binlerce kadın, bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü' için Beyoğlu'nda bir araya geldi. Kadıların Taksim Meydanı'na girmesine izin verilmezken, ara sokaklarda toplananlar farklı noktalarda geç saatlere kadar eylemlerine devam etti.

Beyoğlu'nda bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü' için binlerce kadın saat 19.00'da toplandı. İstanbul Valiliği, önceki gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Yürüyüş öncesi saat 15.00'ten itibaren İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar kapatıldı, TOMA'larla güvenlik önlemi alındı. Akşam saatlerinde kadınlar, Sıraselviler Caddesi ve Beyoğlu'nun farklı noktalarına geldi. Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kadınlar, uzun süre Taksim'e yürümeye çalıştı ancak polis kadınların yürümesine izin vermedi. Meydana girmekte direten kadınlar ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis, dağıtmak için biber gazıyla gruba müdahale etti. Buna rağmen dağılmayan kadınlar bulundukları noktada eylemlerini sürdürdü. Kadınlar, gece geç saatlere kadar eylemlerine devam ederken sık sık sloganlar attı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi altında yapılan eylemler saat 23.00 itibariyle son buldu.

KADINLARDAN 'FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ' - 2
KADINLARDAN 'FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ' - 2
KADINLARDAN 'FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ' - 2

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Dünya Kadınlar Günü, Feminist, Beyoğlu, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADINLARDAN 'FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ' - 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADINLARDAN 'FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ' - 2 - Son Dakika
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