Kadınların çantasından para çalan çocuğu vatandaşlar yakaladı; o anlar kamerada - Son Dakika

KAGITHANE'de arkalarından yaklaştığı kadınların çantasından yankesicilik yapan 10 yaşındaki O.S., vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüpheli çocuğun, kadınların çantalarından yankesicilik yaptığı ve vatandaşlar tarafından yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca, polis gelene kadar vatandaşların beklettiği çoğun gözyaşı dökmesi ve yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki O.S. kaldırımda yürüyen kadınların arkalarından gelerek çantalarında bulunan cüzdan ve paraları yankesicilik yöntemiyle çaldı. Paraları çalınan kadınların fark etmesi üzerine kaçmaya çalışan çocuk, kadınlar ve çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Parası çalınan kadının eşi ve çevredeki bazı vatandaşlar çocuğu darp etmek istedi. Ancak araya giren bazı vatandaşlar buna izin vermedi. Bu sırada arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli çocuğu gözaltına alarak karakola götürdü.

ŞÜPHELİYİ YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Şüpheliyi yakalayan kişilerden biri olan Fatih Arslan , "Karşı tarafta iki tane bayan vardı. Ben de dükkanda kasanın başında otururken, iki kadının çantasını çekerken gördüm. Yanlarına koştum. 'Paramı çaldı' deyince ben de çocuğu tuttum. Buraya oturtturdum, polisleri aradım. Çocuğun elinde 350 lira para vardı zaten, direk bayanın çantasından çekip almış parayı. Parayı kadına teslim ettim. Polisler gelince onlara teslim ettim" dedi.

OLAY ANI KAMERDA

Yankesicilik ve ardından gelişen olaylar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli çocuğun yürüyen kadınların arkasından gelmesi, çantadan cüzdanı alıp ceketinin altına alması, kaçarken kadınlar ve vatandaşlar tarafından yakalanması görülüyor. Yakalandıktan sonra çocuğun darp edilmek istenmesi ve bazı vatandaşların buna karşı çıkması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan çocuk, savcılık talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ait Çocuk Destek Merkezi Yurduna yerleştirildi.

- İstanbul