Son Dakika Haberleri: Kadınların yaptığı el emeği ürünlere ilgi artıyor
Son Dakika Güncel Kadınların yaptığı el emeği ürünlere ilgi artıyor

Kadınların yaptığı el emeği ürünlere ilgi artıyor

57 dakika önce

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Umurbey Sosyal Hizmetler Merkezi'ni ziyaret etti.

Kadınların yaptığı el emeği ürünlere ilgi artıyor, System.String[]

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Umurbey Sosyal Hizmetler Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde yapılan el emeği ürünleri inceleyen Altun, burada çalışan kadın ve kızların çok güzel işler yaptığını, el emeği ürünleri büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Merkezin, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'in desteğiyle büyüdüğünü anlatan Altun, artık bu merkezin kooperatifleşmesi gerektiğini vurguladı.

Böylelikle üretilen ürünlerin çok daha hızlı ve verimli bir şekilde satışa sunulacağını anlatan Altun, "Kooperatifleşmeyle birlikte üretilen ürünler hem kamu kurum ve kuruluşlarına, hemde özel sektöre satılabilecek. Vergi mevzuatı açısından da ürünler faturalı olacak. İnternet üzerinden de ürünlerini çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde satacaklar. Ürünlerin görünebilirliği artacak. Gerçekten burada yapılan işler çok güzel ve piyasaya göre de çok ekonomik." dedi.

Usta Öğretici Şükrüye Bilgiç ise 10 yıldır kurs öğretmeni olarak görev yaptığını, kursiyerlerle amatör olarak başladıkları çalışmaları, gelir getirişi iş koluna çevirdiklerini belirtti.


Dikiş nakış kursuna katılan annelerin, çocuklarının sünnet kıyafetleri ile çeşitli abiye elbiseler, genç kızların ise gelinlik ve bindallı diktiğini anlattı.

Mahmut Altun, Umurbey, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:05 Kaynak: AA
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