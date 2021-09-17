"Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı Nevşehir buluşmasıyla devam etti - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Nevşehir'de, üretime ve istihdama katkı sunmak isteyen kadınlarla bir araya geldi.

Keşir, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda - 81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programında, il il gezdiklerini, bu tür toplantılarda kadınlar için ortaya konulan fırsatları anlattıklarını belirtti.

Keşir, Hacı Bektaş Veli'nin manevi himayelerinde, Allah'ın bir lütfu olan peribacaları ve tabiat güzellikleri ile Nevşehir'in müstesna bir şehir olduğunu, kentteki kadınlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kente, çocukları, ailesi ve memleketi için hayali olan kadınlar için geldiklerini vurgulayan Keşir, şunları kaydetti:

"Ben biliyorum ki kadınlar çocukları için çok hayal kuruyorlar. Biliyorum ki o kadınlar gayretliler ve kendilerinden çok çocukları ve memleketleri için çalışıyorlar. Vatanı ve milleti için, toprağı için çalışıyorlar. İşte biz o kadınlar için buradayız. Üreten, zihni sürekli çalışan ama kasabada, köyde, ilçede evine belki eğitim almadığı, eğitim alsa da fırsatların ne olduğunu bilmediği, nereden başlayacağını bilmediği için 'sermayem yeterli değil, devletin imkanları var mı, nasıl kullanacağım' diyen kadınlar için buradayız. Bu bir parti toplantısı değil, halkımıza açık bir program."

Devlet desteği ile iş hayatına atılan kadınların başarı hikayelerinin anlatıldığı program, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOSGEB yetkililerinin sunumları ile devam etti.