Kadir Gecesi alkollü ortam fotoğrafını sosyal medyada paylaşan adam hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika
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Kadir Gecesi alkollü ortam fotoğrafını sosyal medyada paylaşan adam hakkında iddianame düzenlendi

17.06.2022 15:49

Kadir Gecesi'nde alkollü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kadir Gecesi özel, Rabb'im kabul etsin" notunu yazan Onur T. hakkındaki iddianame tamamlandı. Onur T. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Onur T. ve arkadaşlarının bir restoranda eğlenirken ellerinde alkol aldıkları bardakların bulunduğu bir fotoğraf çektikleri anlatıldı. Şüphelinin, bu fotoğrafı Instagram hesabından 27 Nisan'da "Kadir Gecesi özel, Rabb'im kabul etsin" ifadeleriyle paylaştığı belirtilen iddianamede, bu paylaşımla "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu kaydedildi.

"SADECE ARKADAŞLARIMIN GÖRDÜĞÜ YERE ATTIM"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Onur T, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve söz konusu paylaşımın kendisi tarafından sadece arkadaşlarının görebildiği hesabından yaptığını anlatarak arkadaşının doğum günü nedeniyle toplandıklarını, bir süre sonra fotoğrafın sosyal medyada yayıldığını söyledi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Paylaşımı mizah amacıyla yaptığını ve kesinlikle İslam dinine, inananlarına veya Kadir Gecesi'ne yönelik aşağılama, dalga geçme veya küçük düşürme amacı taşımadığını savunan şüpheli, "Olayların bu aşamaya gelmesinden dolayı üzgün ve pişmanım." dedi.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

İddianamede, Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inananlar için dini bir değer olduğuna vurgu yapılarak şüphelinin İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde, suça konu fotoğrafı "Kadir Gecesi özel Rabb'im kabul etsin" yazısıyla paylaşmasının "İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu" belirtildi.

9 AYDAN 1 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Onur T'nin fiilinin, toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde olduğu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli bulunduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Kaynak: AA

Kadir Gecesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi alkollü ortam fotoğrafını sosyal medyada paylaşan adam hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

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