Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.
Programda İl Müftüsü Şaban Kondi vaaz verdi.
Camiye gelenler dua edip, namaz kıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu.
Kadir gecesi dolayısıyla Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı.
Özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, halkın ziyaretine sunuldu.
Cami imamı tarafından tutulan Sakal-ı Şerif'i önce erkekler, ardından da kadınların ziyaret etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika