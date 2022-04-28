Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika
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Kadir Gecesi idrak edildi

28.04.2022 01:09

Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.

Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.

Programda İl Müftüsü Şaban Kondi vaaz verdi.

Camiye gelenler dua edip, namaz kıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Kadir gecesi dolayısıyla Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı.

Özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, halkın ziyaretine sunuldu.

Cami imamı tarafından tutulan Sakal-ı Şerif'i önce erkekler, ardından da kadınların ziyaret etti.

Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi

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Sakal I Şerif, Kadir Gecesi, Mersin, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika


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