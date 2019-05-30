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Kadir Gecesi'ne doğru

6 dakika önce

Bartın Valisi Sinan Güner ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bartın Valisi Sinan Güner ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Güner, mesajında ramazan ayının son günlerini yaşarken mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın heyecan ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.
Güner, "Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm şehrimizi, ülkemizi, aziz milletimizi ve bütün insanlığı kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura aracı olmasını diliyor, başta siz değerli Bartınlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Milletvekili Yılmaz Tunç da mübarek ramazan ayını uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi'ni karşılamanın heyecan ve coşkusunun yaşandığını dile getirdi.
Birlik ve beraberliklerin pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygularının artmasına vesile olan Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını aktaran Tunç, şunları kaydetti:
"Bin aydan daha hayırlı olduğuna inandığımız bu mübarek gecenin bereketinden faydalanmak dileğiyle, bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, insanlığın kurtuluşuna, barış ve esenliğe vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:29 Kaynak: AA
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