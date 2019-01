Kadir Has Üniversitesi'nden "Kripto Para Sertifika Programı"

Kripto para birimlerine yönelik eğitim programları sunan Kadir Has Üniversitesi , Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte 2019 akademik yılı ders müfredatına "Kripto Paralara Giriş" dersini, sertifika programı ile birleştirerek üniversite dışından katılımcılara açıyor.Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte 8 Şubat'tan itibaren "Kripto Paralara Giriş" dersini sertifika programı ile birleştiriyor.Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat ve Kripto para birimleri sektörünün farklı alanlarından birçok hocanın yer alacağı programda Bitcoin, blockchain ve kripto para birimleri kavramlarına ilişkin bilgiler verilecek.Paranın tarihsel evriminden kripto paraların geleceğine kadar birçok konu ele alınacak Söz konusu sertifika programı kapsamında kripto para, Bitcoin ve blockchain konusunda bilgi almak isteyenler için oluşturulan programda, İsmail Hakkı Polat ve çeşitli uzmanlar para kavramının değiş tokuştan Bitcoin'e tarihsel evrimi, blockhainin finans ve iş dünyasına ne gibi fırsatlar sağlayacağı, kripto para ve blockchain gibi kavramlar arasındaki ilişki ve farklılıkları, kripto para birimleri ekosistemi, unsurları ve geleceğini ele alacak.Kadir Has Üniversitesi'nde 8 Şubat'ta başlayacak olan programda, blockchain kavramını iş dünyasında deneyimlemek için bir atölye çalışması ve dönem katılımcıların uzman mentorlar eşliğinde kendi kripto para birimi konseptlerini geliştirecekleri bir "Final Hackathonu" yapılacak.Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde 8 Şubat – 17 Mayıs tarihleri arasında her Cuma günü 14: 00 – 17: 00 saatleri arasında olmak üzere toplam 14 hafta sürecek program, 36 saat ders, altı saat atölye çalışması ve 12 saat Hackaton olmak üzere toplam 54 saatte tamamlanacak. (Fotoğraflı) - İstanbul