Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalanarak tutuklandı

30.11.2020 17:29
Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalanarak tutuklandı, System.String[]

Konya'da polis ekiplerinin operasyonunda, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirildi, adliyeye sevk edilen kadın zanlı ile yanındaki şüpheli tutuklandı.

Konya'da polis ekiplerinin operasyonunda, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirildi, adliyeye sevk edilen kadın zanlı ile yanındaki şüpheli tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde durdurulan araçtaki aramada 900 gram eroin bulundu.

Konuya ilişkin araçta bulunan, kamuoyunda "Kadir Şeker olayı"nda maktulün kız arkadaşı olarak bilinen A.D. ile M.H. gözaltına alındı.

A.D. ile yanındaki şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli A.D'nin emniyetteki ilk ifadesinde, M.H. ile dini nikahla birlikte yaşadıklarını ve araçta ele geçirilen eroinin ona ait olduğunu söylediği öğrenildi.

M.H'nin de eroinin kendisine ait olduğunu ancak uyuşturucu satmadığını iddia ettiği belirtildi.

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine A.D. isimli kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsünden yaralanması nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Şeker, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalanarak tutuklandı - Son Dakika


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