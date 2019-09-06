Kadirli'de hırsızlık iddiası
54 dakika önce
Kadirli ilçesinde ekili mısır tarlasından mahsul çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:00 Kaynak: AA
Kadirli ilçesinde ekili mısır tarlasından mahsul çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Halitağalar köyünde İlyas Kastal'a ait tarladan 57 ton ve Aydınlar köyünde Erol Çiğdem'e ait ekili tarladan 33 ton mısırın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu, olaya karıştığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin sattığı belirlenen 90 ton mısır ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.
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