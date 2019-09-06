Son Dakika Haberleri: Kadirli'de hırsızlık iddiası
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Kadirli'de hırsızlık iddiası

54 dakika önce

Kadirli ilçesinde ekili mısır tarlasından mahsul çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Kadirli'de hırsızlık iddiası, System.String[]

Kadirli ilçesinde ekili mısır tarlasından mahsul çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.


Halitağalar köyünde İlyas Kastal'a ait tarladan 57 ton ve Aydınlar köyünde Erol Çiğdem'e ait ekili tarladan 33 ton mısırın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu, olaya karıştığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sattığı belirlenen 90 ton mısır ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Jandarma, Aydınlar, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:00 Kaynak: AA
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