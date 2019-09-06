Kadirli'de hırsızlık iddiası

Şüphelilerin sattığı belirlenen 90 ton mısır ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Yapılan araştırma sonucu, olaya karıştığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Halitağalar köyünde İlyas Kastal'a ait tarladan 57 ton ve Aydınlar köyünde Erol Çiğdem'e ait ekili tarladan 33 ton mısırın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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