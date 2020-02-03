Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kadirli'de, şubat ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.

Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı, System.String[]

Kadirli'de, şubat ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık başkanlığında Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yol, güvenlik, çevre kirliliği ve sağlıkla ilgili konular görüşüldü.

Muhtarların, daire müdürlerinin ve vatandaşların şikayetlerinin de dinlendiği toplantıda, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay, kamu kurum müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Devlet Bahçeli, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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