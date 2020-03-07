Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'ncü yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'ncü yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'ncü yılı törenlerle kutlandı

6 saat önce

Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Andırın Caddesi'nde karşılanan temsili Kuva-i Milliye ekibine çiçek verilen törende kortej yürüyüşü yapıldı.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Buradaki törende Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve diğer ilgililer, herkesin bayramını kutladı.

Tarhan, yaptığı konuşmada, Çukurova'nın hürriyet ve istiklal güneşinin 7 Mart'ta Kadirli'den doğduğunu belirterek, "Hemşehrilerimin 7 Mart kurtuluş bayramını en içten dileklerimle kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu kutlamalarda Osmaniye Belediyesi mehteran takımı konser verdi.

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'ncü yılı törenlerle kutlandı

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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