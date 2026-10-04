Kadirov artık bordo bereli! Putin'den Çeçen lidere büyük terfi

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla "Ordu Generali" rütbesi verildi. Grozni'de düzenlenen törende Kadirov'a yeni apoletlerinin yanı sıra Rus özel kuvvetlerinin önemli sembollerinden bordo bere de takdim edildi.

APOLETLERİNİ ZOLOTOV TAKDİM ETTİ

Rusya Ulusal Muhafızları Direktörü Viktor Zolotov, törende Putin'in Kadirov'un yeni rütbesine ilişkin kararını açıkladı ve Ordu Generali apoletlerini takdim etti.

Kadirov'un aldığı Ordu Generali rütbesi, Rusya'nın mevcut askeri hiyerarşisinde Rusya Federasyonu Mareşali'nin hemen altında bulunuyor. Kadirov daha önce 2020'de tümgeneral, 2022'de ise korgeneral ve ardından general-polkovnik rütbelerini almıştı.

BORDO BERE DE VERİLDİ

Törende Kadirov'a ayrıca Rusya Ulusal Muhafızları özel birliklerinde önemli bir sembol olan bordo bere verildi. Zolotov, berenin Kadirov'a özel kuvvetler ile Ulusal Muhafız birliklerinin geliştirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle verildiğini söyledi.

Bordo bere, Rus özel birliklerinde normal şartlarda zorlu yeterlilik sınavlarından geçen personele verilen bir ayrım işareti olarak biliniyor. Söz konusu sınavlarda askerlerin fiziksel dayanıklılığı ile atış ve taktik becerileri test ediliyor.

RÜTBE VE ÖDÜLLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Rusya Kahramanı unvanına da sahip olan Kadirov, bugüne kadar çeşitli devlet nişanları ve askeri rütbelerle ödüllendirildi. Son kararla birlikte Kadirov, Rusya'daki generallik rütbeleri arasında en üst basamak olan Ordu Generalliğine yükselmiş oldu.