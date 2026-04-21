Kadooğlu Holding’den İzmir’e Yeni Lüks Yaşam Projesi : Paşa Country

Yaklaşık 500 seçkin davetlinin katıldığı gecede konuşan Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, 70 villadan oluşan projede anahtar teslimlerinin Haziran ayında yapılacağını açıkladı.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kadooğlu, Paşa Country’nin yalnızca bir konut projesi değil, aynı zamanda geleceğin yaşam anlayışına hitap eden bir vizyon sunduğunu belirterek, “İnsanlar artık sadece bir ev değil, bir yaşam biçimi tercih ediyor. Doğru zamanda, doğru yerde yapılan yatırımlar geleceğin bir parçası olmayı sağlar. Paşa Country de bu anlayışla hayata geçirilen bir proje” dedi.

Ahmet Yılmaz - Celal Kadoğlu - Serkan Deniz - Neslihan Yılmaz - Celil Etike - Yıldırım Becer

Lansmanda ayrıca Coldwell Banker 360 Broker’ı Hacı Bektaş Önal ve Proje Koordinatörü Neslihan Yılmaz tarafından projenin mimarisi, konumu ve yatırım potansiyeline ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Gecede sahne alan Sunshine Band grubu, yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarıyla konuklara keyifli anlar yaşattı.