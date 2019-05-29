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Kadri Gürsel Metris Cezaevi'ne konuldu

24 dakika önce

CUMHURİYET Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşen Kadri Gürsel Metris Cezaevi'ne konuldu.

Kadri Gürsel Metris Cezaevi'ne konuldu, System.String[]
CUMHURİYET Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşen Kadri Gürsel Metris Cezaevi'ne konuldu.
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Kadri Gürsel, adliyeye gelerek teslim oldu. İşlemleri tamamlanan Gürsel polis aracında cezaevine getirildi. Gürsel, aracın bagajından yanında getirdiği bir sırt çantası ve valizini aldı. Ardından Gürsel'e kelepçe takıldı. Giriş kaydı oluşturulan Gürsel, Metris Cezaevi'ne konuldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:23 Kaynak: DHA
Kadri Gürsel, Metris Cezaevi, Güncel
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