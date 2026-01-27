Kadriye'de Fırtına Felaketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadriye'de Fırtına Felaketi

27.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kadriye Mahallesi'nde fırtına, su baskınlarından zarar gören seraları yerle bir etti.

'BİR FELAKETİ ATLATAMADAN DİĞERİ GELDİ'

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışın ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, bölge bu kez fırtına felaketiyle sarsıldı. Daha önce su baskınları nedeniyle büyük zarar gören çilek seraları, devam eden fırtına ve sağanakla birlikte yerle bir oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini artıran fırtına, seraları kökünden söktü. Şiddetli rüzgar nedeniyle sera muşambaları yırtılırken, demir aksamların büküldüğü, birçok seranın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Çiftçiler, bir felaketin etkilerini henüz atlatamadan yeni bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

'ZARAR KATLANARAK ARTTI'

Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Kadriyeli üreticiler, daha önce çileklerin su altında kalmasının ardından şimdi de seraların fiziksel olarak yok olduğunu belirtti. Çiftçiler, yağmurda ürünlerinin gittiğini, şimdi ise fırtınanın seraları yıktığını, zararlarının katlanamaz büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Bölgedeki üreticiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği ve ilgili tüm kurumlara seslenerek acil destek talep etti. Afet bölgesi ilan edilmesi çağrılarını yineleyen çiftçiler, zararın kendi imkanlarıyla karşılanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması beklenirken, üreticiler bir an önce destek mekanizmalarının devreye alınmasını istedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadriye'de Fırtına Felaketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:38:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kadriye'de Fırtına Felaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.