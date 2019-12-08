Son Dakika Haberleri: KAEÜ Rektörü Karakaya, TÖMER öğrencileriyle buluştu
Son Dakika Güncel KAEÜ Rektörü Karakaya, TÖMER öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

KAEÜ Rektörü Karakaya, TÖMER öğrencileriyle buluştu

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileriyle bir araya geldi.

KAEÜ Rektörü Karakaya, TÖMER öğrencileriyle buluştu, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Remzi Can'dan, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

200 yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe eğitimi ve 60 öğrenciye de genel İngilizce, YDS ile YÖKDİL eğitimi verildiğini aktaran Karakaya, TÖMER'de öğrencilerin, kurulduğu günden bu yana yaptığı önemli çalışmalar ile göz doldurduğunu ifade etti.

Kursların tüm halka açık olduğunu dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak en önemli görevimiz insan yetiştirmektir. Uluslararasılaşma çalışmaları açısından TÖMER'in faaliyetleri de çok anlamlıdır. Merkezin çalışmalarının bir amacı da kültürel etkileşime katkı sağlamaktır. Kültürel etkileşime her fırsatta aracılık edene, TÖMER'e olan desteğimiz her zaman sürecektir."

Karakaya'ya, KAEÜ Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Mehmet Özdemir de eşlik etti.

Kırşehir, Karakaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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