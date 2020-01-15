KAEÜ'si Tıp Fakültesi yeni binasına taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ'si Tıp Fakültesi yeni binasına taşınıyor - Son Dakika

KAEÜ'si Tıp Fakültesi yeni binasına taşınıyor

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni binasına taşınıyor.

KAEÜ'si Tıp Fakültesi yeni binasına taşınıyor, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni binasına taşınıyor.


2007 yılında kurulan KAEÜ'si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın gayretleri sonucunda 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 60 öğrenci alarak geleceğin hekimlerini yetiştirmeye başlayan Tıp Fakültesi, 300'den fazla öğrencisine yeni binasında ve modern imkanlarla eğitim hizmeti sunmaya başlıyor.


İnsan odaklı anlayışla uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, "Öğrenciler temel eğitimlerini tamamlarken bir taraftan da Morfoloji Binasının yapımı tamamlandı. Morfoloji Binası inşaatının hızla tamamlandığı Tıp Fakültesine taşınmalar başladı.


Tıp Fakültemizin şehre ve üniversitemize yapacağı katkıları göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin insan odaklı bir yönetim anlayışı ile geleceğe uzman bireyler yetiştirme amacında olduğunu anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Tıp Fakültemiz için gerekli olan Morfoloji Binasının yapımının öğrenci alımının onaylanmasının ardından hızla yatırım programlarına dahil edilmesini sağladık. Temel tıp eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz artık yeni binalarında eğitimlerine devam edecek. Tıp Fakültemizin kurulması ile sağlık hizmetlerinde de kaliteyi yakalamak için çalışıyoruz." - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı

Son Dakika Haberleri
23:22 ABD Dışişleri Bakanlığından "AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
23:20 Sudan'da isyancı askerlerin ele geçirdiği petrol sahaları kurtarıldı - Son Dakika
23:19 Prof. Dr. Ünüvar: "Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım" - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:32:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAEÜ'si Tıp Fakültesi yeni binasına taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]