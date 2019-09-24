Son Dakika Haberleri: KAEÜ tıp öğrencilerinin ilk dersi Kayseri'de yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

KAEÜ tıp öğrencilerinin ilk dersi Kayseri'de yapıldı

38 dakika önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Tıp Fakültesi öğrencilerinin ilk dersi Kayseri'deki Gevher Nesibe Darüşşifası'nda yapıldı.

KAEÜ tıp öğrencilerinin ilk dersi Kayseri'de yapıldı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Tıp Fakültesi öğrencilerinin ilk dersi Kayseri'deki Gevher Nesibe Darüşşifası'nda yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ilk dersleri Kayseri'deki Gevher Nesibe Darüşşifa'sında verildi.

Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner'in ders verdiği programda, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de öğrencilere sağlık alanında ve yapılan bazı operasyonlar hakkında tecrübelerini paylaşarak önerilerde bulundu.

Kayseri'de yapılan ilk ders etkinliğinin ardından konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ahilik ahlakıyla hekimler yetiştirmek amacıyla çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesinin bölgenin en önemli tıp merkezlerinden birisi haline gelmeye başladığını vurgulayan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Öğretim elemanları ile sık sık bir araya gelerek, öğrencilerin gelişimlerinin daha iyi sürdürmeleri için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda farklı bir uygulama yaparak, öğrencilerin ilk derslerini Kayseri'de Gevher Nesibe Darüşşifası'nda yapmasını sağladık. Öğrencilerimiz, tıp fakültesinin gelişimden memnunlar. Uyum programı çerçevesinde kendilerine destek veren akademisyenlere ve Kayseri'deki idarecilere teşekkür ediyorum."

Gevher Nesibe, Kırşehir, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindiren sanığa 10 ay hapis
Talas Belediyesi şarkıcı Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü taktı İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:20:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAEÜ tıp öğrencilerinin ilk dersi Kayseri'de yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]