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Kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı

20 dakika önce

Siirt'te inşaatı devam eden bir eve tuğla götüren hafriyat kamyonundan düşen tuğla, Ömer Şenyüz (11) adlı çocuğun kafasına düştü.

Kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]
Siirt'te inşaatı devam eden bir eve tuğla götüren hafriyat kamyonundan düşen tuğla, Ömer Şenyüz (11) adlı çocuğun kafasına düştü. Ağır yaralanan Şenyüz, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatı devam eden bir eve tuğla taşıyan hafriyat kamyonundan düşen tuğla, Ömer Şenyüz adlı çocuğun kafasına düştü. Yere yığılan çocuğu gören vatandaşlar 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk ilk müdahalelerin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:38 Kaynak: İHA
Ulus, Siirt, 3. Sayfa
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