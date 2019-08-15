Son Dakika Haberleri: Kafede korkutan yangın
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Kafede korkutan yangın

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda kafe kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Köşk Pınar mevkiinde bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, kafede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
İtfaiye, Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:22 Kaynak: İHA
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