Kafede korkutan yangın
1 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:22 Kaynak: İHA
'nin Develi
ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda kafe kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Köşk
Pınar mevkiinde bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, kafede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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