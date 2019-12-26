Kafkas Üniversitesi'nde Şair Nesimi etkinliği - Son Dakika

Kars Kafkas Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü tarafından Büyük Türk Şairi İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650. Yılı anısına etkinlik düzenlendi.



Etkinliğe Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Murat Beytur, Kimya bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hacalı Necefoğlu, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.



Etkinlik İstiklal Marşı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Marşı okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, Guliyev, Azerbaycan şairi İmadeddin Nesimi'in doğumunun 650. yılı ile ilgili etkinliklerin düzenlenmesi için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararname imzaladığını söyledi.



Başkonsolos Guluyev, Türk Dünyası edebiyatlarında önemli yere sahip olan Nesimi ile ilgili böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerine teşekkür etti.



Etkinlikte, ÇTLE bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Çulpan Çetin ve öğretim görevlisi Könül Guliyeva, İmadeddin Nesimi'nin Türk edebiyatındaki yeri ve önemini anlattı. Nesimi'nin sadece Azerbaycan edebiyatını değil, bütün Türk dünyasını etkilediğini ve hala da sevilerek okunduğuna dikkat çekildi.



Yapılan konuşmaların ardından bölüm öğrencileri Nesimi şiirlerini okudular. Etkinliğin sonunda bölüm başkanı İlkin Gulusoy, etkinliğe katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, bundan sonra da bu tür programların yapılacağını kaydetti. Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi. - KARS