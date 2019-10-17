Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen "Kafkaslardan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri" başladı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, üniversitenin Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere başarı diledi.

Bin yıldır bu topraklarda kültür ve medeniyetin yaşatıldığını ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu topraklar pek çok medeniyete ve kültüre beşiklik etmiş topraklardır. Bizim atalarımız da Sultan Alparslan'dan bugüne kadar yaşamını sürdürmüş ve ilelebet yaşamayı sürdürecek bir millettir. Yaklaşık bin yıldır bu coğrafyada var olan milletimiz, bu coğrafyanın Yunus Emre'den günümüzde yaşamış Aşık Şenlik'e kadar birçok değeriyle gerçek bir kültür yuvası, gerçek bir medeniyet olması için hizmet etmiştir."

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, milletleri millet yapanın o milletin kültürleri olduğunu belirterek, "Eğer ortada bir kültür var ise o kültüre ait bir milleti aramak lazım. Eğer ortada bir millet var diye bir iddia varsa o millete ait bir kültür lazım. İşte bizi biz yapan, yer yüzünde 7 cihana, 'Biz milletiz, Türk milletiyiz' diyorsak, bize bu kültürü yaşatan şairlerimiz, ozanlarımız, edebiyatçılarımız, kültür elçilerimiz ve onların bugünkü temsilcileri yani sizler sayesindedir. Hepinizin önünde devletimiz ve milletimiz adına saygı ile eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

ARÜ Rektörü Mehmet Biber de ülkeye ait değerleri bilmenin, tanımanın ve onu yaşatmanın önemli olduğuna işaret ederek, "Eğer bunu başarabilirsek kendimiz olabiliriz. Aksine taşıdığımız bu bedenlerde birer yabancının olduğunun bilinci içinde olmalıyız. Bu programları, kendimizi bilmenin, tanımanın, anlamanın ve kendi bedenimizde kendimizi taşımanın bir vesilesi olarak görüyorum." diye konuştu.

Şiir dinletisinin de yer aldığı etkinlikte, "Ardahan" konulu şiir yarışmalarında dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik iki gün sürecek.