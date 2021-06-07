Kagider "Yeşil İş Ödülü"nü girişimci İlkay Yıldırım kazandı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (Kagider) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Kagider Yeşil İş Ödülü"nü yüzde 100 geri dönüşümlü ürünlerden yüksek performanslı plastik hammadde üreten Burpol şirketinin kurucusu, girişimci İlkay Yıldırım kazandı.
Kagider'den yapılan açıklamaya göre, Yeşil İş Mansiyon Ödülü de Biyotasarım şirketi Gözen Institute kurucusu Ece Gözen Akın'a verildi.Kadın girişimcilerin ilgisiyle karşılanan Kagider Yeşil İş Ödülü için yapılan başvuruları değerlendiren Seçim Komitesi ise Emine Erdem, Meltem Kurtsan, Elif Ergu, Barış Doğru, Uygar Özesmi, Aysun Sayın, Canan Ercan Çelik'ten oluştu.Kagider Başkanı Emine Erdem, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Kagider Yeşil İş Ödülü organizasyonunun kadın girişimcilerden gördüğü ilgiden memnuniyet duyduk" dedi ve ekledi""Güzel ve güçlü bir geleneği başlattığımızı düşünüyorum. Bu ödülü verirken girişimin çevre ve toplum üzerindeki etkileriyle ilgili süreçlere ek olarak, bölgedeki ilişkilerini ve finansal performanslarını da göz önüne aldık. "Özellikle de yarattığı toplumsal fayda üzerinde durduk. Yapılan başvuruların hemen hepsi bu kriterlerde yüksek performans gösteriyordu. Bu durum bizi çok mutlu etti. Zor bir seçim oldu. "Ödülü kazanan İlkay Yıldırım'ın ve Mansiyon kazanan Ece Gözen Akın'ın girişimciler ve girişimci adayları için güçlü birer rol modeli olacaklarına inanıyorum. İkisini de kutluyorum. "Bu dönemde kadın girişimcilerin her türlü teşvike ve motivasyona ihtiyaçları var. Kagider kadın girişimciliğini desteklemek ve yaygınlaştırmak yönünde çalışmalarına devam edecek."Kagider Yeşil İş Ödülü kadınların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış girişimlerini öne çıkartıp geniş kitlelere tanıtmak, bu girişimcilerin rol model olmasını sağlayarak toplumda değişimi teşvik etmek ve sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandırmak amacıyla düzenleniyor.Yeşil iş modellerine dönüşüm sağlamış, tüzel kişiliğe sahip, şirkette hisse sahibi ve şirketin yönetimde aktif olarak görev yapan tüm kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri Kagider Yeşil İş Ödülü için başvurabiliyor. (Fotoğraflı)
Kaynak: DHA
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