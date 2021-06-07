Kagider "Yeşil İş Ödülü"nü girişimci İlkay Yıldırım kazandı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (Kagider) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Kagider Yeşil İş Ödülü"nü yüzde 100 geri dönüşümlü ürünlerden yüksek performanslı plastik hammadde üreten Burpol şirketinin kurucusu, girişimci İlkay Yıldırım kazandı.

Kagider'den yapılan açıklamaya göre, Yeşil İş Mansiyon Ödülü de Biyotasarım şirketi Gözen Institute kurucusu Ece Gözen Akın'a verildi.