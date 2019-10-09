Son Dakika Haberleri: Kağıt toplayan çocuğu döven şahıs gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Kağıt toplayan çocuğu döven şahıs gözaltına alındı

Kağıt toplayan çocuğu döven şahıs gözaltına alındı

1 saat önce

Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğu döven şahıs, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kağıt toplayan çocuğu döven şahıs gözaltına alındı, System.String[]

Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğu döven şahıs, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kağıt toplayan çocuğu döven şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının F.C. olduğu tespit eden güvenlik güçleri, bugün saat 11.00 sularında şahsı yakalayarak gözaltına aldı.


Polis merkez amirliğine götürülen zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:58 Kaynak: İHA
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