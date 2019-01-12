Kağıthane 15 Yılda Yeniden İmar Edildi
1 saat önce
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ve bir önceki yılın genel değerlendirmesinin yapıldığı kurum içi müdürlük ziyaretleri başladı.
Ziyaretler kapsamında ilk olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Fazlı Kılıç, 2018 yılının müdürlük faaliyet raporlarını personellerle birlikte inceleyerek istişarelerde bulundu.
Otopark Kapasitesi 27 Bin 500 Araca Ulaştı
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak yapılan değerlendirmelerde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2018 yılında 230 proje onayı ve 343 yapı ruhsatı verdiği belirtildi. 2018 yılında ilçede yapılan bin 498 araçlık otopark alanıyla birlikte ise toplam otopark araç kapasitesinin 27 bin 501'e ulaştığı aktarıldı. Böylece ilçedeki otopark araç kapasitesinin konut sayısına oranla yükseldiği ve her 0.59 konuta 1 araçlık otopark alanı düştüğü belirtildi.
İlçedeki Yapıların %64'ü Depreme Dayanıklı Hale Getirildi
İlçe sınırları içinde, 142 bin 450 konut ve 37 bin 776 dükkan ile toplamda 180 bin 226 adet bağımsız bölümün bulunduğu belirtilirken,2004 yılından bugüne dek yapılan çalışmalar ile güvenli hale getirilen bağımsız bölümlerin 134 bin 55 sayısına ulaştığı aktarıldı. Böylece Kağıthane'de bulunan dükkan ve konutların %64'ünün güvenli ve sağlıklı hale getirildiği belirtildi. 1999 yılındaki Marmara Depreminin ardından 2004 yılına kadar olan süreçte ise daha önceki çalışmalarla birlikte bu rakamın %70'lere yaklaştığı aktarıldı.
Yaklaşık bir saat süren toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:35 Kaynak: Bültenler
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