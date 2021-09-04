Üye Girişi
Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreni gerçekleşti - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreni gerçekleşti

04.09.2021 09:22

? Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni, Hasbahçe Stadı'nda gerçekleştirildi.

? Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni, Hasbahçe Stadı'nda gerçekleştirildi. 20 farklı branştan öğrencinin katıldığı ve gösterilerin yapıldığı törene katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, her bir çocuğun spora yönelmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni, Hasbahçe Stadı'nda gerçekleşti. Törene Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyuncuları'nda yarışan karateci Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Dilara Bozan'ın yanı sıra 20 farklı branşta eğitim alan öğrenciler ve aileleri de katıldı.

Yaz okulu öğrencilerinin kortejiyle başlayan törende yaz spor okullarının ve belediyenin projelerinin tanıtımı yapıldı. Ardından Okçuluk, Boks, Karate, Taekwondo ve Güreş ekipleri gösteriler yaparak seyircilere keyifli anlar yaşattı.

10 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERE KATILDI

Mevlüt Öztekin, '6 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor. Biz de yaz aylarında, çocuklarımızın özellikle sporla buluşmasına fırsat tanımak için yaz okulları etkinliği yaptık. 10 binden fazla öğrencimiz etkinliklere katıldı. Yüzmeden basketbola, futboldan buz patenine kadar birbirinden ayrı 20 branşta yer aldılar. Amacımız, çocuklarımızın her birinin spora iştirakini sağlamak. Yeni eğitim-öğretim dönemi başlarken tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum' dedi.

SPORCULARIN BÜYÜK HEDEFLERİ

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Buz Pateni eğitimi alan Zehra Nur Acar, 'Buz Pateni dersleri 2 ay önce başladı, o zamandan beri burada eğitim alıyorum. Artistik buz patenini çok seviyorum, hayalim o alanda ilerlemek. Şu an sayıca fazla olduğumuz için haftada 2 kez antrenman yapıyoruz. Onun dışında farklı branşlara da katılarak, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz' diye konuştu.

Güreş takımında 6 aydır yer alan Tarık Keleş de ileride ülkesini bir güreşçi olarak temsil etmeyi hedeflediğini ve bunun için her gün 2 saat süren antrenmanlara katıldığını söyledi.

Yusuf Eren Turgut ise, '5 senedir futbol oynuyorum. İleride ülkemi hem milli takımda hem de uluslararası takımlarda temsil eden iyi bir futbolcu olmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

OLİMPİYAT SPORCULARI DA KAPANIŞ TÖRENİNE KATILDI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazanan karateci Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban, 5'inci olan Dilara Bozan da Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'ne katıldı. Aynı zamanda Kağıthane Belediyesi SK sporcuları olan karateciler, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil etmenin büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Ali Sofuoğlu, 'Olimpiyatlar, her sporcunun yarışmak istediği, sporla ilgili yapılan en üst organizasyon. Ben orada yarışıp, ülkeme bronz madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Tabii beni mutlu eden başka bir konu daha var. Kazandığım olimpiyat üçüncülüğü madalyası, ülkemizin olimpiyatlar tarihinde kazandığı 100'üncü madalyaymış. Bu da bana nasip oldu' dedi.

Merve Çoban ise, 'Karate olimpiyatlarda ilk defa yarıştı. 1 senedir bekliyorduk ve branş olarak hep madalyaya oynamıştık. Gidip belli bir dereceye girmek başarıydı bizim için belki ama madalyayı hedeflemiştik. Bu yüzden en başarılı branş olarak olimpiyatları tamamladık. Ben de karate alanında madalya alan tek Türk kadın oldum. Gönül isterdi ki bütün kadınlar madalya alalım ama bana nasip oldu. Bu yüzden çok mutluyum' diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreni gerçekleşti
Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreni gerçekleşti
Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreni gerçekleşti
Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreni gerçekleşti

Spor Okulları, Olimpiyat, Kağıthane, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreni gerçekleşti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı 11:13 Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu 11:07 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu Karısına 10:55 Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" dedikten sonra intihar etti
Camdaki Kız'ın yeni sezon fragman ve fotoğrafları yayınlandı 10:48 Camdaki Kız'ın yeni sezon fragman ve fotoğrafları yayınlandı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır 10:09 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı 08:59 Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı
Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü 23:21 Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor 19:03 Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
11:10 Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
11:06 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu
11:04 Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor
10:50 Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı
10:47 Camdaki Kız'ın yeni sezon fragman ve fotoğrafları yayınlandı
10:44 600 liralık borç kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
10:42 Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin
10:38 46 yaşındaki kadın, eski erkek arkadaşı darp edildikten sonra hastane önün atıldı
10:08 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır
09:49 Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı
Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti         
11:15
Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti         
11:10
Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor         
11:05
Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı         
10:51
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi         
08:54
Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu         
19:54
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş         
17:52
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 11:26:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreni gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement