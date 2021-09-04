Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış töreni gerçekleşti - Son Dakika

? Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni, Hasbahçe Stadı'nda gerçekleştirildi. 20 farklı branştan öğrencinin katıldığı ve gösterilerin yapıldığı törene katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, her bir çocuğun spora yönelmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni, Hasbahçe Stadı'nda gerçekleşti. Törene Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyuncuları'nda yarışan karateci Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Dilara Bozan'ın yanı sıra 20 farklı branşta eğitim alan öğrenciler ve aileleri de katıldı.

Yaz okulu öğrencilerinin kortejiyle başlayan törende yaz spor okullarının ve belediyenin projelerinin tanıtımı yapıldı. Ardından Okçuluk, Boks, Karate, Taekwondo ve Güreş ekipleri gösteriler yaparak seyircilere keyifli anlar yaşattı.

10 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERE KATILDI

Mevlüt Öztekin, '6 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor. Biz de yaz aylarında, çocuklarımızın özellikle sporla buluşmasına fırsat tanımak için yaz okulları etkinliği yaptık. 10 binden fazla öğrencimiz etkinliklere katıldı. Yüzmeden basketbola, futboldan buz patenine kadar birbirinden ayrı 20 branşta yer aldılar. Amacımız, çocuklarımızın her birinin spora iştirakini sağlamak. Yeni eğitim-öğretim dönemi başlarken tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum' dedi.

SPORCULARIN BÜYÜK HEDEFLERİ

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Buz Pateni eğitimi alan Zehra Nur Acar, 'Buz Pateni dersleri 2 ay önce başladı, o zamandan beri burada eğitim alıyorum. Artistik buz patenini çok seviyorum, hayalim o alanda ilerlemek. Şu an sayıca fazla olduğumuz için haftada 2 kez antrenman yapıyoruz. Onun dışında farklı branşlara da katılarak, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz' diye konuştu.

Güreş takımında 6 aydır yer alan Tarık Keleş de ileride ülkesini bir güreşçi olarak temsil etmeyi hedeflediğini ve bunun için her gün 2 saat süren antrenmanlara katıldığını söyledi.

Yusuf Eren Turgut ise, '5 senedir futbol oynuyorum. İleride ülkemi hem milli takımda hem de uluslararası takımlarda temsil eden iyi bir futbolcu olmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

OLİMPİYAT SPORCULARI DA KAPANIŞ TÖRENİNE KATILDI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazanan karateci Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban, 5'inci olan Dilara Bozan da Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'ne katıldı. Aynı zamanda Kağıthane Belediyesi SK sporcuları olan karateciler, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil etmenin büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Ali Sofuoğlu, 'Olimpiyatlar, her sporcunun yarışmak istediği, sporla ilgili yapılan en üst organizasyon. Ben orada yarışıp, ülkeme bronz madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Tabii beni mutlu eden başka bir konu daha var. Kazandığım olimpiyat üçüncülüğü madalyası, ülkemizin olimpiyatlar tarihinde kazandığı 100'üncü madalyaymış. Bu da bana nasip oldu' dedi.

Merve Çoban ise, 'Karate olimpiyatlarda ilk defa yarıştı. 1 senedir bekliyorduk ve branş olarak hep madalyaya oynamıştık. Gidip belli bir dereceye girmek başarıydı bizim için belki ama madalyayı hedeflemiştik. Bu yüzden en başarılı branş olarak olimpiyatları tamamladık. Ben de karate alanında madalya alan tek Türk kadın oldum. Gönül isterdi ki bütün kadınlar madalya alalım ama bana nasip oldu. Bu yüzden çok mutluyum' diye konuştu.