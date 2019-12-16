Kağıthane'de ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

Kağıthane'de ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

6 saat önce

Kağıthane'de bir evin önünden 4 çift ayakkabı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kağıthane'de bir evin önünden 4 çift ayakkabı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kağıthane'de 13 Aralık'ta Gürsel Mahallesindeki bir evin önünden 4 çift ayakkabı çalınması olayına ilişkin başlatılan çalışmada şüphelinin Fatih'te ikamet ettiği belirlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Metin K'yi (30) Cibali Mahallesindeki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 60 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kağıthane'de ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Kağıthane, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:46 Kaynak: AA
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