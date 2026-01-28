Kağıthane'de caddede kalaşnikoflu saldırı kamerada; 'İşi dayı lakaplı kişiden aldım' - Son Dakika
Kağıthane'de caddede kalaşnikoflu saldırı kamerada; 'İşi dayı lakaplı kişiden aldım'

Kağıthane\'de caddede kalaşnikoflu saldırı kamerada; \'İşi dayı lakaplı kişiden aldım\'
28.01.2026 10:17
Kağıthane'de Mekin H., Sedat İ.'ye kalaşnikofla saldırı düzenledi. Omzundan yaralanan Sedat İ., boğuşma sırasında saldırganın silahını alarak karşı ateş açtı. Polis kovalamacası sonucunda kaçan Mekin H. yakalandı ve 600 bin lira karşılığında saldırı talimatını 'Dayı' lakaplı birinden aldığını itiraf etti. Olay yerinde 34 adet kovan bulundu. Yaralanan Sedat İ.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

KAĞITHANE'de cadde üzerine gelen Mekin H. (18), yolda yürüyen Sedat İ.'ye (39) kalaşnikofla silahlı saldırı düzenledi. Olayda omzundan yaralanan Sedat İ., yaşanan boğuşmada Mekin H.'nin elinden kalaşnikofu alarak karşı ateş açtı. Araca binerek kaçan Mekin H., ters yönden girdiği tünel içerisinde başka araçlara çarptı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Mekin H. yakalandı. Dayı lakaplı kişiden 600 bin lira karşılığında saldırı talimatını aldığını söyleyen Mekin H. gözaltına alındı. Olay yerinde 34 adet kovan bulunduğu öğrenildi.

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 05.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mekin H., yolda yürüdüğü sırada karşısına çıkan Sedat İ.'ye kalaşnikofla ateş açtı. Saldırıda omzundan yaralanan Sedat İ. ile Mekin H. arasında kovalamacanın ardından arbede yaşandı. Sedat İ. tüfeğin kabzasıyla darbedildiği sırada Mekin H.'nin elinden kalaşnikofu aldı. Karşı ateş açması üzerine Mekin H., 34 HMM 617 plakalı aracına binerek kaçmaya başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE POLİSİ YAKALADI

Silah seslerini duyan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı şüpheli Mekin H., Çağlayan Tüneli'nde önce bir otomobile ardından polis otosuna çarparak durdu. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mekin H. üstündeki tabancayla birlikte gözaltına alındı. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şüphe üzerine Çetin G. (37) idaresindeki 26 KH 402 plakalı aracı durdurdu. İçerisini kontrol eden polis, yaralı halde olan Sedat İ.'yi gördü. Yanındaki kalaşnikofa ise el konuldu.

34 KOVAN BULUNDU

Öte yandan Sedat İ., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sedat İ.'nin poliste 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' ve 'oto hırsızlığı' gibi suçlardan 9 kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayda yerinde yapılan incelemede ise 30'ü kalaşnikof kovanı olmak üzere 34 kovan bulundu.

'DAYI LAKAPLI BİRİNDEN İŞİ ALDIK'

Emniyete götürülen Mekin H. ilk ifadesinde, 4 gün önce İstanbul'a geldiğini, mesajlaşma uygulaması üzerinden 'Dayı' lakaplı birinden 600 bin lira para karşılığında ismini Enes olarak bildiği kişiyle işi aldıklarını söylediği öğrenildi. Mekin H.'nin ilk ifadesinin ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kağıthane, Güvenlik, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

