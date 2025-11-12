19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
12.11.2025 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'de apartman sakinleri arasında çıkan gürültü tartışması kanlı bitti. Alt katta oturan 19 yaşındaki Yusuf A., üst kattaki komşularıyla yaşadığı tartışma sonrası kapısının dürbününden ateş açarak 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

Kağıthane'de apartman komşuları arasında yaşanan gürültü tartışması cinayetle sonuçlandı. Kapının dürbününden bakarak kurşun yağdıran 19 yaşındaki Yusuf A. 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane'de yaşandı. Aynı apartmanda yaşayan Melek İlayda Ç. (22) ve Yusuf A. arasında çocuk sesi nedeniyle tartışma çıktı. Alt katta oturan Yusuf A. şikayet için üst kata çıktığında küfür etti. Bunun üzerine Melek İlayda'nın abisi Rıdvan Çevik (34) alt kata inerek tepki gösterdi. Zanlı Yusuf A., daire kapısının dürbününden bakarak kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Rıdvan Çevik, amcası Cavit Ç. (57) ve yengesi Hatice Ç. (51) yaralandı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Ağır yaralanan Rıdvan Çevik hastanede yaşamını yitirdi. Rıdvan Çevik'in bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şüpheli Yusuf A., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüpheli Yusuf A.'nın 'Kasten yaralama' suçundan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

"DÜRBÜNDEN BAKARAK ATEŞ EDİYOR"

Olayda hayatını kaybeden Rıdvan Çevik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Çevik'in dayısı Abdülkadir Aksoy "Çocuklar ses yapmış, bu nedenle tartışmışlar. Şahıs yukarı çıkıp küfür etmiş. Rıdvan da niye küfür ediyorsun diye evine gitmiş. Kapının ardında ateş ediyor. Dürbünden bakarak. Rıdvan vuruluyor. Sonra amcası ve yengesi de vuruluyor. Psikopat birisiymiş. Daha önce de bir iki sefer rahatsız etmiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den transfer açıklaması: Hocamız istediği takdirde eksikleri gidereceğiz Fenerbahçe'den transfer açıklaması: Hocamız istediği takdirde eksikleri gidereceğiz
İBB iddianamesinde çarpıcı detay: Nakitler Murat Kapki’nin odasındaki gizli bölmede saklanıyordu İBB iddianamesinde çarpıcı detay: Nakitler Murat Kapki'nin odasındaki gizli bölmede saklanıyordu
MSB: Gürcistan’da düşen uçakta 20 personel vardı MSB: Gürcistan'da düşen uçakta 20 personel vardı
Dursun Özbek’ten ’’Osimhen’in bonservisi 150 milyon euro mu’’ sorusuna cevap Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap
Kredi kartlarında yeni dönem Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak
Uzaya çıkacaklar için yeni adım Hava ve idrardan üretilecek Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek

14:40
’Terörsüz Türkiye’ sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
14:18
6’sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
14:12
Akdeniz’de art arda 3 korkutan deprem Naci Görür’den jet açıklama geldi
Akdeniz'de art arda 3 korkutan deprem! Naci Görür'den jet açıklama geldi
14:10
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü Paylaşım bile yapmış
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış
13:06
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı’nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
13:06
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 14:59:17. #7.11#
SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.