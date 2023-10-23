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Şiddet gördüğü kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı - Son Dakika

Şiddet gördüğü kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı

Son Güncelleme: 23.10.2023 10:18

Kağıthane'de bir kadın, evde eşi tarafından darp edildikten sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kocasını sokak ortasında bıçakladı. Kadın, eşinin aracının lastiklerini de bıçakladıktan sonra taksiyle kaçtı. Esnafın müdahalesiyle elinden bıçak alınan kadın, polis tarafından hastanede gözaltına alındı.

Kağıthane'de evde eşi tarafından darp edilerek bıçakla yaralanan bir kadın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, eşinin aracının lastiklerini de bıçaklayan kadın taksiyle kaçtı. Esnafın güçlükle elinden bıçağı aldığı kadın, polis tarafından hastanede gözaltına alındı. İfadesi alınan kocanın ise birçok suçtan kaydı çıktı.

ALDATMA NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdülhamit Y. (26) ile eşi Nuray Y. (25) arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Olay günü ikili evlerinde olduğu esnada birbirleriyle aldatma iddiası nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülhamit Y., eşini darp etmeye başladı. Kavganın daha da şiddetlenmesi üzerine Abdülhamit Y. bıçakla eşini kolundan yaraladı.

Şiddet gördüğü kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Aldığı yaranın ardından sinir krizi geçiren kadın, mutfaktan ekmek bıçağı alarak dışarıya çıkan eşinin peşinden koşmaya başladı. Öfkeden deliye kadın kendini darp ederek bıçakla yaralayan eşini, göğsünün altından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle sendeleyen adam bir süre sonra yere yığıldı. Aracın lastiklerini de bıçaklayan kadın, bir hamle daha yapacağı esnada çevredeki esnaf araya girdi. Elindeki bıçağı güçlükle alan esnaf ardından kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Şiddet gördüğü kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı

ESNAF GÜÇLÜKLE BIÇAĞI ELİNDEN ALDI

Yaralı adam yere yığıldığı esnada ise eşi Nuray Y. taksiye binerek kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Abdülhamit Y., ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kadının ise hastanede tedavi olmaya gittiği öğrenildi.

Şiddet gördüğü kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, eşini bıçaklayan Nuray Y.'yi tedavisinin ardından gözaltına aldı. İlk kavganın yaşandığı evde arama yapan polis, olayda kullanılan bıçağı da ele geçirdi. Ardından emniyete götürülen kadının burada ifadesi alındı. Nuray Y. ifadesinde, eşi ile daha öncesinde ikamette tartıştığını kendisini darp ettiğini ve sol kolundan yaraladığını daha sonra eşinin aşağı indiğini ve kendisinin de mutfaktan bıçak alarak eşinin yanına indiğini sokakta kavgaya devam ettiğini söyledi.

SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI

Eşinin sol göğsünden yaralandığını ardından da ise kendi tedavisi için taksi ile hastaneye gittiğini itiraf eden kadına, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan kadın, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Öte yandan eşi tarafından bıçaklanan Abdülhamit Y.'nin emniyette "mala zarar verme", "Kişilerin huzur ve sukünunu bozma" ve "Taksirle yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Şirintepe, Kağıthane, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddet gördüğü kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddet gördüğü kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı - Son Dakika
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