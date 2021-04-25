KAĞITHANE'DE KAHVEHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA - Son Dakika

KAĞITHANE'DE koronavirüs yasakları kapsamında kapalı olması gereken kkahvehanede yakalanan 17 kişiye, sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 58 bin 973 lira para cezası kesildi. Baskın anı kameraya yansıdı.

Polis ekipleri, dün, Kağıthane Hürriyet Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin koronavirüs yasakları kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, saat 22.30'da kıraathaneye baskın düzenledi.

Polis, içeride bulunan 17 kişiye, sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle toplam 58 bin 973 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen kahvehane, Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.