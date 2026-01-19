Kağıthane'de kuyumcu soygunu!

Kağıthane'de gece saatlerinde 3 şüphelinin kuyumcudan altın çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hürriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde yüzleri maskeli 3 kişi, kapısını kırdıkları kuyumcuya girdi.
Şüpheliler, yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altınları yanlarında getirdikleri torbalara doldurarak kaçtı.
Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kuyumcuya giren yüzleri maskeli 3 şüphelinin yanlarında getirdikleri torbalara altınları doldurduktan sonra kaçtıkları anlar yer alıyor.
