Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı 2 yaralı - Son Dakika

Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı 2 yaralı

12 dakika önce

Lüks cipi kurşun yağmuruna tutan silahlı saldırgan motosikletle kayıplara karıştı.

Lüks cipi kurşun yağmuruna tutan silahlı saldırgan motosikletle kayıplara karıştı.

Saldırı sonucu çok sayıda kurşunun isabet ettiği cipteki 4 kişiden 2'si yaralandı.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Buse PEHLİVAN - KAĞITHANE'de lüks cipe silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde saat 14.30 sıralarından meydana geldi. Lüks ciple ilerleyen 4 kişi, Zarif Sokak başından bekleyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu cipte bulunan Can D. ve Ergin G. isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan kendisini sokakta bekleyen arkadaşının motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıya uğrayan kişiler taksi ile özel bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırının olduğu yerde çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırganı ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı 2 yaralı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:01 Kaynak: DHA
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