Kağıthane'de maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı - Son Dakika

Kağıthane'de maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de ilçe Kaymakamı Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in katılımıyla korona virüse karşı sosyal mesafe ve maske denetimi denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs genelgesi sonrası İstanbul'un tüm ilçelerinde denetimler arttırıldı. Kağıthane'de de Sapphire Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde denetim yapıldı. Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin öncülüğünde yapılan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekildi. Alandaki iş yerleri tek tek denetlendi. Denetim sırasında iş yerlerdeki çalışanları maske ve sosyal mesafe dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.