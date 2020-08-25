Kağıthane'de riskli 288 daire kontrollü şekilde yıkıldı - Son Dakika

Kağıthane'de 6 bloklu sitede bulunan ağır hasarlı 288 dairenin yıkımı, Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Kağıthane Merkez'de bulunan 6 bloklu Hizmet Sitesi'ndeki ağır hasarlı 288 dairenin yıkımı, Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Yıkıma katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, şunları söyledi: "Bu dönem içerisinde buradaki hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Bu binaların zemini dolgu toprak ve yapı stoku depreme dayanıksız oluğu için vatandaşlarımızın tahliyesini istedik. Pandemi döneminde olmasına rağmen hemşehrilerimiz çok hızlı tahliye gerçekleştirdi. Amacımız İstanbul depremi gelmeden önce hemşehrilerimizi daha sağlıklı, daha depreme dayanıklı, düzgün binalara taşıyabilmek."

"1999 depremi öncesi yapılmış binalar kesinlikle incelenmesi gerekiyor"

Başkan Öztekin, "Öncelikle bir binanın mühendislik hizmeti alıp almadığına bakmamız lazım. 1999 depremi öncesi yapılmış binaların kesinlikle incelenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bizler de belediye olarak da hemşerilerimizin yanındayız. Ama buradaki binalar dolgu toprak üzerine yapılan binalar, en büyük sıkıntı da bu aslında. Vatandaşlarımızın hiçbiri bu süreçten mağdur olmayacak. Sitede oturan ev sahiplerine 24 ay kira yardımı, kiracılara ise başka bir eve taşınmaları için taşınma yardımında bulunduk. Bakanlığımız ve TOKİ işbirliği ile burasını yeniden inşa edeceğiz. Yakın bir zamanda komşularımız sağlam ve yeni evlerine kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.

Hizmet Sitesi sakini Tülay Soylu ise " Burada otururken sallantılar oluyordu. Her gece yatarken tedirgin yatıyorduk. Acaba sabaha sağ çıkabilecek miyiz diye çok korkuyorduk. Şimdi çok şükür devletimizin kira desteğiyle başka bir eve taşındık ve yeni evlerimizin yeniden inşa edilmesini bekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve belediye başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL